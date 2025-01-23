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23 січня 2025, 9:16

Індекс S&P 500 оновив історичний рекорд

Індекс S&P 500 оновив історичний рекорд, перевищивши позначку 6100 пунктів. На торгах у середу, 22 січня, індекс S&P 500 піднявся на 0,85%, до 6100,81 пункту. Попередній історичний максимум за індексом S&P 500 було зафіксовано на рівні 6099,97 пунктів на торгах 6 грудня 2024 року.

Індекс S&P 500 оновив історичний рекорд, перевищивши позначку 6100 пунктів.
Фото: depositphotos

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Як змінилися фондові індекси

Основні фондові індекси США розпочали сесію середовища підйомом. Інвестори позитивно відреагували на сильні квартальні результати стрімінгового гіганта Netflix та плани президента США Дональда Трампа щодо інвестицій в інфраструктуру для штучного інтелекту, пише Reuters.

Акції стрімінгового сервісу Netflix (NFLX) злетіли більш ніж на 13% на тлі підвищення цін на передплату та рекордного приросту числа користувачів. У четвертому кварталі минулого року компанія залучила 18,9 млн передплатників, довівши загальну глобальну абонентську базу до майже 302 млн клієнтів.

Квартальний приріст став найбільшим за всю історію компанії, чому сприяли перші великі спортивні трансляції у прямому ефірі та повернення серіалу «Гра в кальмара». Крім того, Netflix повідомив, що підніме ціни на підписку у США, Канаді, Португалії та Аргентині.

Читайте також: Netflix підніме тарифи, незважаючи на збільшення передплатників на 44%

Інвестиції в технології ШІ різко зросли з того часу, як OpenAI запустила чат-бот ChatGPT наприкінці 2022 року, що призвело до зростання вартості акцій виробників мікросхем та компаній, що створюють інфраструктуру штучного інтелекту.

Очікування аналітиків

За даними CNBC, до кінця 2025 року аналітики Уолл-стріт в середньому очікують зростання індексу S&P 500 до 6643 пунктів. Найоптимістичніший прогноз дав аналітик Oppenheimer Джон Штольцфус — він очікує зростання індексу до 7100 пунктів.

Найменший приріст прогнозує аналітик UBS Джонатан Голуб — він очікує підйому індикатора до 6400 пунктів до кінця поточного року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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