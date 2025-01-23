Індекс S&P 500 оновив історичний рекорд, перевищивши позначку 6100 пунктів. На торгах у середу, 22 січня, індекс S&P 500 піднявся на 0,85%, до 6100,81 пункту. Попередній історичний максимум за індексом S&P 500 було зафіксовано на рівні 6099,97 пунктів на торгах 6 грудня 2024 року.

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Як змінилися фондові індекси

Основні фондові індекси США розпочали сесію середовища підйомом. Інвестори позитивно відреагували на сильні квартальні результати стрімінгового гіганта Netflix та плани президента США Дональда Трампа щодо інвестицій в інфраструктуру для штучного інтелекту, пише Reuters.

Акції стрімінгового сервісу Netflix (NFLX) злетіли більш ніж на 13% на тлі підвищення цін на передплату та рекордного приросту числа користувачів. У четвертому кварталі минулого року компанія залучила 18,9 млн передплатників, довівши загальну глобальну абонентську базу до майже 302 млн клієнтів.

Квартальний приріст став найбільшим за всю історію компанії, чому сприяли перші великі спортивні трансляції у прямому ефірі та повернення серіалу «Гра в кальмара». Крім того, Netflix повідомив, що підніме ціни на підписку у США, Канаді, Португалії та Аргентині.

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Інвестиції в технології ШІ різко зросли з того часу, як OpenAI запустила чат-бот ChatGPT наприкінці 2022 року, що призвело до зростання вартості акцій виробників мікросхем та компаній, що створюють інфраструктуру штучного інтелекту.