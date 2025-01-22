Скільки українців хочуть виїхати з України після відкриття кордонів — опитування

У разі відкриття кордону для всіх категорій населення 20,7% українців хотіли б виїхати в іншу країну для постійного проживання. При цьому 70% не хотіли б покидати Україну. Не змогли визначитися з відповіддю 9% опитаних. Про це свідчать дані опитування фонду «Демократичні ініціативи» та Центру Разумкова.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Серед респондентів частка чоловіків, які хотіли б виїхати до іншої країни на постійне місце проживання становить 25%, а жінок — 17%.

Про бажання виїхати за кордон для постійного проживання у разі відкриття кордонів, найчастіше повідомляли респонденти віком від 18 до 29 років (33%).

Серед респондентів віком від 30 до 39 виїхати за кордон бажало б 27%, серед респондентів 40−49 років — 23%, 50−59 років — 16%, а серед респондентів, яким за 60 років — 9%.

26,5% респондентів, які до повномасштабного вторгнення проживали у східних областях, погодилися, що хотіли б виїхати за кордон на постійне місце проживання, якби кордон був відкритий для всіх категорій населення.

Серед респондентів, які до повномасштабного вторгнення проживали у західних областях, про бажання виїхати за кордон для постійного проживання заявило 23%. Серед тих, хто проживав у центральних областях, хотіли б виїхати за кордон 19%, а у південних областях — 12%.

Причини для виїзду за кордон

Для тих респондентів, які хотіли б виїхати за кордон на постійне місце проживання у разі відкриття кордону основними мотиваціями для виїзду за кордон є:

відсутність можливостей для розвитку (30,5%),

загроза життю внаслідок ведення бойових дій (29%),

недостатня соціальна підтримка з боку держави (29%),

бажання возз'єднатися з рідними (26%),

бажання вивезти рідних, що залежать від респондента (23%),

неможливість знайти роботу відповідно до вимог респондента (21%).

Опитування

Всеукраїнське опитування проведено Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова у період з 29 листопада по 14 грудня 2024 року.

Методом face-to-face було опитано 1 518 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,6%.