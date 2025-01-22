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22 січня 2025, 15:24

Скільки українців хочуть виїхати з України після відкриття кордонів — опитування

У разі відкриття кордону для всіх категорій населення 20,7% українців хотіли б виїхати в іншу країну для постійного проживання. При цьому 70% не хотіли б покидати Україну. Не змогли визначитися з відповіддю 9% опитаних. Про це свідчать дані опитування фонду «Демократичні ініціативи» та Центру Разумкова.

У разі відкриття кордону для всіх категорій населення 20,7% українців хотіли б виїхати в іншу країну для постійного проживання.
Фото: pixabay.com

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Серед респондентів частка чоловіків, які хотіли б виїхати до іншої країни на постійне місце проживання становить 25%, а жінок — 17%.

Про бажання виїхати за кордон для постійного проживання у разі відкриття кордонів, найчастіше повідомляли респонденти віком від 18 до 29 років (33%).

Серед респондентів віком від 30 до 39 виїхати за кордон бажало б 27%, серед респондентів 40−49 років — 23%, 50−59 років — 16%, а серед респондентів, яким за 60 років — 9%.

26,5% респондентів, які до повномасштабного вторгнення проживали у східних областях, погодилися, що хотіли б виїхати за кордон на постійне місце проживання, якби кордон був відкритий для всіх категорій населення.

Серед респондентів, які до повномасштабного вторгнення проживали у західних областях, про бажання виїхати за кордон для постійного проживання заявило 23%. Серед тих, хто проживав у центральних областях, хотіли б виїхати за кордон 19%, а у південних областях — 12%.

Причини для виїзду за кордон

Для тих респондентів, які хотіли б виїхати за кордон на постійне місце проживання у разі відкриття кордону основними мотиваціями для виїзду за кордон є:

  • відсутність можливостей для розвитку (30,5%),
  • загроза життю внаслідок ведення бойових дій (29%),
  • недостатня соціальна підтримка з боку держави (29%),
  • бажання возз'єднатися з рідними (26%),
  • бажання вивезти рідних, що залежать від респондента (23%),
  • неможливість знайти роботу відповідно до вимог респондента (21%).

Опитування

Всеукраїнське опитування проведено Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова у період з 29 листопада по 14 грудня 2024 року.

Методом face-to-face було опитано 1 518 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,6%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 11

+
+9
bonv
bonv
22 січня 2025, 15:28
#
Майже дві третини (61%) українських біженців хочуть повернутися на батьківщину.
Про це свідчать результати опитування Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, повідомляє Укрінформ. «Наша ціль полягає не в тому, щоб ці люди були біженцями назавжди. Ми хочемо створити умови для цих людей, щоб вони повернулися до України. Це те, чого потребує Україна, і це те, чого ці люди бажають», — заявив Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді.
+
+104
MAXAOH
MAXAOH
22 січня 2025, 15:46
#
Ага, не знали как из Украины свалить, ещё до войны, а тут обратно захотелось)))
+
+45
Abramon
Abramon
22 січня 2025, 17:02
#
Знаю 8 жінок, які виїхали за кордон. Бажання повертатись в них немає. Киянки. Є житло була робота. Не сильно будуть і повертатись, а пару мільйонів можуть ще виїхати після відкриття кордонів. Повторю — це Київ. Хто ж буде жити в тих накуплених під оренду київських скворєшніках?
+
0
invaderzim8
invaderzim8
22 січня 2025, 15:29
#
Неможливість знайти роботу відповідно до вимог респондента (21%). — а это самое страшное.
Работы за 200 евро полно, но она никому не нужна.
+
0
MAXAOH
MAXAOH
22 січня 2025, 15:53
#
Ну да, все хотят не чего не делать и много денег получать. Работы с хорошей зарплатой, более чем достаточно, но там работать надо!)
+
0
BatonUA
BatonUA
22 січня 2025, 16:33
#
А де є зарплата 200 євро і не треба працювати?
+
+69
EvilReptiloid
EvilReptiloid
22 січня 2025, 15:42
#
Переважна більшість населення це тупоголові «матричні боти» які забудуть про ту війну через місяць після її завершення, сядуть за ящик і будуть щасливо угарати з сміхуєчок чергового квартальчика, потягуючи дешевий півасік на продавленому дивані. Ще частина — це паразити, для них війна як мати рідна — золоті часи для збагачення і темної насолоди від влади. Проте і в мирний час вони процвітатимуть, паразитуючи на країні. Виїдуть небагато, але найбільш розумні, працьовиті, талановиті, корисні. Ті, кого не влаштовує невесела доля «матричного бота», а стати паразитом совість не дозволяє.
+
+39
MAXAOH
MAXAOH
22 січня 2025, 15:47
#
Надеюсь, ты тоже свалишь!
+
+15
efess
efess
22 січня 2025, 18:08
#
Так було завжди і надалі буде)))
+
+45
MAXAOH
MAXAOH
22 січня 2025, 15:51
#
Свалить и жить за границей, явно хотелось бы большинству, но страшно, да и ленивый народ в целом. Это же надо *** поднять и что-то сделать… А так, молодёжь будут сваливать массово, их тут не что не держит, да и перспектив там больше!
+
0
lol123
lol123
22 січня 2025, 17:21
#
Хто ці міфічні українці, яких опитують? За все своє життя мене ніхто не питав) Навіть жодного мого знайомого чи родича)
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