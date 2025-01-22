Кабмін спростив процедуру зняття з обліку транспортних засобів

Кабінет міністрів вніс зміни до низки постанов, що стосуються процедури зняття з обліку транспортних засобів та доставлення посвідчень водія. Про це повідомляє пресслужба МВС.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

Власникам транспортних засобів надано право знімати свої автомобілі з обліку, якщо вони тимчасово не беруть участь у дорожньому русі на території України.

«Це дозволить укладати договори страхування цивільно-правової відповідальності на коротші терміни — від 15 днів до п’яти місяців, що полегшить процедуру для тих, хто користується транспортними засобами сезонно або з інших причин тимчасово не використовує їх», — йдеться у повідомленні.

Читайте також: МВС відновило у сервісних центрах перереєстрацію транспортних засобів

Запровадження цих змін має на меті підвищити гнучкість і зручність адміністративних послуг для громадян.

Окрім того, запроваджено можливості вибору оператора поштового зв’язку, який здійснюватиме за бажанням особи та за додаткову плату доставку посвідчень водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу і номерних знаків (у разі їх видачі).

Раніше така процедура здійснювалась виключно призначеним оператором поштового зв’язку — акціонерним товариством «Укрпошта».

Нові правила набудуть чинності через шість місяців після публікації постанови.