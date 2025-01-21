МВС відновило у сервісних центрах перереєстрацію транспортних засобів

З 21 січня 2025 року у сервісних центрах МВС відновлено реєстраційні послуги з транспортними засобами, повʼязані зі зміною власника. Про це йдеться у повідомленні МВС.

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Що відомо

Обслуговування в сервісних центрах МВС здійснюється за попереднім записом.

Талони доступні на сайті Головного сервісного центру МВС в розділі Е-запис.

Звертаємо увагу: зараз проходить тестування оновленої системи Е-запису для отримання послуг у наших центрах. На час перехідного періоду реєстрація відбувається за старою та новою версіями системи — усе залежить від обраного регіону та сервісного центру МВС для отримання послуги. Щоб обрати потрібну сторінку — знайдіть у переліку на сторінці Е-запис зручне відділення та перейдіть за посиланням.

Як отримати талон

Щоб отримати талон попереднього запису спочатку треба пройти авторизацію. Вона проводиться за допомогою: електронного підпису, BankID або Дія.Підпису. Далі обирається необхідна послуга, зручний територіальний сервісний центр МВС, дата та час отримання послуги.

Якщо не вдається пройти авторизацію — радимо повторити спробу пізніше. Через великий попит і перенавантаження система Е-запису та сайт Головного сервісного центру МВС можуть давати тимчасовий збій. Фахівці сервісних центрів контролюють ситуацію, щоб у випадку технічних несправностей усунути причини в найкоротший термін.

Талон Е-запису є індивідуальним, тому передавати його стороннім особам заборонено.

Для уникнення зловживань із талонами попереднього запису існує обмеження на кількість отриманих талонів. Протягом місяця одна людина може отримати 4 талони онлайн.

Також здійснити запис можна в терміналі, який знаходиться безпосередньо в приміщенні сервісного центру. Талони генеруються в день звернення та на 2 дні наперед. Реєстрація в терміналі проводиться не пізніше, ніж за годину до кінця робочого дня сервісного центру МВС.

Перереєстрація транспортних засобів у Дії

Перереєструвати транспортний засіб можна й онлайн через застосунок Дія. Послуга доступна для легкових авто, мотоциклів і мопедів. Договір купівлі-продажу онлайн можуть укласти тільки фізичні особи.

Нагадаємо

У зв’язку зі збоєм у роботі деяких державних реєстрів сервісні центри МВС із 20 грудня 2024 року вимушені були призупинити надання окремих реєстраційних послуг із транспортними засобами, повʼязаних зі зміною власника.

Також тимчасово не надавалися послуги уповноваженим представникам, які зверталися для отримання послуг в інтересах інших осіб за нотаріальною довіреністю. Наразі державні реєстри працюють і надання послуг у сервісних центрах МВС відновлено.