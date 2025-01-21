Зеленський закликав Європу купувати американський газ та витрачати 5% ВВП на оборону

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на щорічних зборах Всесвітнього економічного форуму в Давосі підтримав прагнення нової адміністрації США збільшити оборонні витрати країн НАТО.

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За його словами, якщо для належної безпеки потрібно витрачати 5% ВВП на оборону — «нехай буде 5%», і не варто спекулювати на тому, що це може бути за рахунок медицини чи пенсій.

«Європа не може дозволити собі бути другою чи третьою в черзі для своїх союзників. Якщо це станеться, світ почне рухатися вперед без Європи», — наголосив український президент.

Енергетична незалежність

Зеленський також закликав європейські країни до реальної енергетичної незалежності.

«Президент Трамп збирається експортувати більше енергії, але Європі потрібно активізуватися і виконати більше довгострокової роботи, щоб забезпечити реальну енергетичну незалежність. Не можна продовжувати купувати газ у Москви, водночас очікуючи гарантій безпеки від американців. Це просто неправильно», — наголосив президент України.

Він зазначив, що прем'єр-міністр Словаччини не намагається отримати доступ до американського газу, але все ж сподівається користуватися американською безпековою парасолькою.

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Він також підкреслив необхідність спільного виробництва озброєнь, зокрема дронів та систем протиповітряної оборони, наголосивши на успішному досвіді співпраці України з європейськими партнерами.

Технологічне відставання

Окрему увагу Зеленський приділив технологічному відставанню Європи. За його словами, зараз алгоритми TikTok є потужнішими за деякі уряди.

«Вже сьогодні доля малих країн більше залежить від власників технологічних компаній, ніж від їхніх законів. Уже сьогодні Європа не лідирує у глобальних технологічних перегонах, відстаючи як від Америки, так і від Китаю. Це не дрібниця, це — про слабкість: спочатку технологічну та економічну, а потім і політичну», — зауважив він.

За словами Зеленського, Європа заслуговує бути сильною, і для цього їй потрібні як ЄС, так і НАТО. При цьому він наголосив, що це неможливо без України та без справедливого завершення російської війни проти України.