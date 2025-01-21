Податкова торік виявила понад 11 тисяч неоформлених працівників

Державна податкова служба у 2024 році встановила більше 11 тисяч фактів використання найманої праці без належного оформлення трудових відносин. Про це повідомила ДПС .

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«ДПС протягом 2024 року встановила понад 11 тисяч фактів використання роботодавцями найманої праці без оформлення трудових відносин. Ці дані передані до Державної служби з питань праці України», — ідеться у повідомленні.

Зазначається, що за результатами проведених перевірок понад 7 тис. працівників оформили офіційне працевлаштування.

У ДПС наголошують на важливості легалізації трудових відносин та заробітної плати, особливо в умовах повномасштабної війни.

Офіційне працевлаштування надає працівникам переваги у вигляді зарахування періоду роботи до страхового стажу впливає на майбутній розмір пенсії, у разі втрати роботи з'являється можливість отримання державної підтримки через центри зайнятості, а жінки мають право на відпустку по догляду за дитиною до трьох років зі збереженням посади.