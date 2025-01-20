Трамп може оголосити надзвичайний стан в енергетиці — Bloomberg

Дональд Трамп готовий задіяти надзвичайні повноваження в рамках свого плану щодо стимулювання внутрішнього виробництва енергії. Він планує скасувати рішення президента Джо Байдена щодо боротьби зі зміною клімату. Про це пише Bloomberg.

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Як пише видання, посилаючись на власні джерела, цей крок має стати однією з низки дій, які Трамп зробить упродовж кількох годин після присяги 20 січня задля виконання передвиборчих обіцянок щодо збільшення внутрішнього виробництва енергії.

Обраний президент готовий провести політичні зміни, які дозволять розробляти нові родовища нафти і газу на федеральних землях, одночасно спрямовуючи скасування кліматичних норм епохи Байдена.

Хоча багато виконавчих дій лише започатковують тривалий процес регулювання, вони мають охопити весь спектр енергетичного сектору США — від нафтових родовищ до автосалонів. Ці дії також свідчать про намір Трампа змінити курс федеральної політики, орієнтуючи її на розвиток видобутку нафти й газу, що є різким відхиленням від зусиль Байдена, спрямованих на обмеження використання викопного палива.