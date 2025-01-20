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20 січня 2025, 18:13

Приплив доларів у росію досяг рівня середини 1990-х

російська економіка переживає зростаючий дефіцит ключових світових валю через посилення західних фінансових санкцій, під які, за даними Центробанку росії, вже потрапило 95% національної банківської системи рф. Так, за оцінками підсумків 2024 року росія отримала лише близько $70 млрд валютного виторгу в доларах і євро. Про це пише The Moscow Times.

російська економіка переживає зростаючий дефіцит ключових світових валю через посилення західних фінансових санкцій, під які, за даними Центробанку росії, вже потрапило 95% національної банківської системи рф.
Фото Pixabay

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Що відомо

За даними Центробанку рф, за січень-листопад минулого року російські експортери вивезли за кордон товарів на $386 млрд, а за підсумками року, згідно з прогнозами російського регулятора, експортні доходи становитимуть близько $420 млрд.

Однак лише 18% цих поставок оплачується в доларах і євро — ключових валютах світової торгівлі, на які припадає 70% товарообігу на планеті.

За даними російського Центробанку, 43% експорту станом на листопад оплачувалося в рублях, а 38,6% — у «інших валютах», головною з яких для Росії став китайський юань.

Деталі

Приплив основних світових валют відповідає експортним доходам економіки Росії рівня 1990-х років, випливає зі статистики Центробанку Р Ф: $66,1 млрд — 1994 року, $73,7 млрд — 1998 року, $69,6 млрд — 1999 року.

Перед початком розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України понад 80% валютної виручки російських компаній припадало на долари та євро, а їхній приплив міг становити близько $400 млрд на рік (за даними на 2021 рік).

Джерело: Мінфін
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