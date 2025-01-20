Ілон Маск може купити Intel

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
20 січня 2025, 17:45

Ілон Маск може купити Intel

Після непростого 2024 року Intel знову опинилася в центрі уваги, цього разу через чутки про можливе придбання компанії. Серед потенційно зацікавлених сторін називають ARM, Qualcomm, а також Ілона Маска, який, за повідомленнями, бере участь у переговорах, пише WCCFTech, передає mezha.media.

Після непростого 2024 року Intel знову опинилася в центрі уваги, цього разу через чутки про можливе придбання компанії.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Дослідницька компанія SemiAccurate оцінює ймовірність продажу Intel третій стороні на рівні 90%. Крім того, аналітик SemiAnalysis зазначив, що Ілон Маск та представники Global Foundries і Qualcomm перебувають у Флориді, де, ймовірно, ведуть переговори щодо планів стосовно виробника чипів.

Згідно з повідомленнями, вищезгадані компанії разом з Ілоном Маском, імовірно, провели зустріч у маєтку Мар-а-Лаго, що належить Дональду Трампу. Деталі можливих переговорів наразі залишаються невідомими.

Деталі

Водночас аналітик Citibank Крістофер Дайлі заявив, що продаж Intel Ілону Маску матиме негативний ефект для компанії.

«Ми розглядаємо це як поганий результат для Intel, якщо вона не зможе найняти генерального директора, який залишить комерційний ливарний бізнес…», — написав аналітик Дейлі.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Три літри
Три літри
20 січня 2025, 19:19
#
А ця дівчина хіба повернула борги за світер? Блохастий у збитках, звідки в візіонерши гроші? Путя більше грошей не дасть, йому самому треба.

Крім того, аналітик SemiAnalysis зазначив, що Ілон Маск та представники Global Foundries і Qualcomm перебувають у Флориді, де, ймовірно, ведуть переговори щодо планів стосовно виробника чипів.

Ілона теж завела собі двійників щоб одночасно тусити біля Трумпа та вести перемовини про купівлю?
+
0
bonv
bonv
20 січня 2025, 19:31
#
Пора Маску щось про крипту написати/сказати:))
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 11 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами