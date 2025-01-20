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20 січня 2025, 16:59

Україна обійшла Іспанію та потрапила до топ-10 світового рейтингу виробників плодоовочевої продукції

Іспанія випадає з першої десятки рейтингу світових виробників фруктів та овочів, оскільки її обганяють Єгипет, Індонезія та Україна. Про це пише EastFruit із посиланням на Fruitnet.

Іспанія випадає з першої десятки рейтингу світових виробників фруктів та овочів, оскільки її обганяють Єгипет, Індонезія та Україна.
Фото: agrotimes.ua

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Що відомо

За даними Faostat, Єгипет, Індонезія та Україна обігнали Іспанію у світовому рейтингу країн-виробників фруктів та овочів. Fepex показує, що іспанське виробництво впало на 10% у період з 2020 по 2023 рік, з 31 млн тонн до 28 млн тонн.

Як пише Fruitnet, до десятки країн-виробників фруктів та овочів у 2023 році увійшли:

  1. Китай із 781,5 млн тонн;
  2. Індія з 221 млн тонн;
  3. США з 68,7 млн ​​тонн;
  4. Туреччина із 56 млн тонн;
  5. Бразилія з 48 млн тонн;
  6. Мексика з 40 млн тонн;
  7. росія з 35 млн тонн;
  8. Індонезія з 34 млн тонн;
  9. Єгипет із 33 млн тонн;
  10. Україна з 30 млн тонн.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+15
Три літри
Три літри
20 січня 2025, 17:09
#
Польща нервово палить в кутку…
+
+30
neverice
neverice
20 січня 2025, 18:20
#
І дійсно, вище нас в рейтингу жодної країни ЄС. А фрукти та овочі - це вже трохи краще за зерно, більш технологічно та має значний потенціал з подальшої переробки.
+
0
Іво Бобул
Іво Бобул
20 січня 2025, 20:01
#
Потужно!
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