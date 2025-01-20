Іспанія випадає з першої десятки рейтингу світових виробників фруктів та овочів, оскільки її обганяють Єгипет, Індонезія та Україна. Про це пише EastFruit із посиланням на Fruitnet.
20 січня 2025, 16:59
Україна обійшла Іспанію та потрапила до топ-10 світового рейтингу виробників плодоовочевої продукції
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Що відомо
За даними Faostat, Єгипет, Індонезія та Україна обігнали Іспанію у світовому рейтингу країн-виробників фруктів та овочів. Fepex показує, що іспанське виробництво впало на 10% у період з 2020 по 2023 рік, з 31 млн тонн до 28 млн тонн.
Як пише Fruitnet, до десятки країн-виробників фруктів та овочів у 2023 році увійшли:
- Китай із 781,5 млн тонн;
- Індія з 221 млн тонн;
- США з 68,7 млн тонн;
- Туреччина із 56 млн тонн;
- Бразилія з 48 млн тонн;
- Мексика з 40 млн тонн;
- росія з 35 млн тонн;
- Індонезія з 34 млн тонн;
- Єгипет із 33 млн тонн;
- Україна з 30 млн тонн.
Джерело: Мінфін
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