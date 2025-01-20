Україна обійшла Іспанію та потрапила до топ-10 світового рейтингу виробників плодоовочевої продукції

Іспанія випадає з першої десятки рейтингу світових виробників фруктів та овочів, оскільки її обганяють Єгипет, Індонезія та Україна. Про це пише EastFruit із посиланням на Fruitnet.

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Що відомо

За даними Faostat, Єгипет, Індонезія та Україна обігнали Іспанію у світовому рейтингу країн-виробників фруктів та овочів. Fepex показує, що іспанське виробництво впало на 10% у період з 2020 по 2023 рік, з 31 млн тонн до 28 млн тонн.

Як пише Fruitnet, до десятки країн-виробників фруктів та овочів у 2023 році увійшли: