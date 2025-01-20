В Україні вдосконалять процедуру оцінювання активів неплатоспроможних банків

Фонд держмайна та Фонд гарантування вкладів уклали меморандум про вдосконалення оцінювання активів неплатоспроможних банків. Про це повідомила пресслужба ФДМУ.

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Що відомо

Зазначається, що меморандум передбачає спільну роботу над розвитком і вдосконаленням оціночних процедур та оцінки активів неплатоспроможних банків, банків з тимчасовою адміністрацією і таких, що перебувають у процесі ліквідації.

Як повідомляють у ФДМУ, підписаний документ передбачає наміри щодо співпраці в наступних напрямах:

спільна робота у сфері оцінки активів неплатоспроможних банків, банків з тимчасовою адміністрацією та таких, що знаходяться в процесі ліквідації відповідно до їх повноважень та компетенції;

доопрацювання методики незалежної оцінки активів зазначених вище банків з урахуванням досвіду, набутого Фондом гарантування вкладів;

визначення методичних засад для розробки та впровадження автоматизованого модуля оціночних процедур для потреб ФГВФО.

Також буде створено робочу групу щодо розв'язання питань про визначення методичних засад для розробки та впровадження автоматизованого модуля оціночних процедур.

Крім того, до процесу будуть залучені міжнародні експерти.