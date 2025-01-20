Якого кольору авто найчастіше купували в Україні у 2024 році

Найпопулярнішим кольором на українському ринку нових легкових авто у 2024 р. став білий. Понад 35% нових легковиків, з реалізованих минулого року, були білого кольору. Про це повідомляє Укравтопром.

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Яке авто лідирувало

Лідерство в команді білих здобув Renault Duster.

Третина реалізованих авто була пофарбована у сірий колір. Найбільш численним з них також став компактний кросовер Renault Duster.

Автомобілі чорного кольору обрали 15% покупців, і це є третій результат. У цьому забарвленні частіше за інших реєструвалися автомобілі моделі Toyota Camry.

На авто у синьому кольорі свій вибір зупинили 7% покупців. Тут найпопулярнішим став електромобіль VW ID.4.

Замикає п'ятірку найпопулярніших кольорів на українському ринку нових легковиків — зелений (3%). Лідер серед зелених — кросовер Toyota RAV-4.

Також до топ-10 кольорів 2024 року увійшли: червоний (2,9%), бежевий (2%), коричневий (1%), жовтий (0,6%) та оранжевий (0,4%).