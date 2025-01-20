Україна, Британія та Литва запустили систему пошуку викраденого росією зерна

У межах Берлінської конференції міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль разом з британським та литовським колегами підписав оновлений Меморандум про запуск системи Grain Verification Scheme для боротьби з незаконним вивезенням українського зерна з окупованих територій. Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.

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Коваль зазначив, що підписаний меморандум стане першим кроком у реалізації стратегічної угоди між Україною та Великою Британією, що буде основою співпраці на найближчі сто років.

«Пілотна імплементація цієї ініціативи відбудеться у Литві — в порту Клайпеда, який стане ключовим хабом для перевірки походження української агропродукції», — наголосив міністр.

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За його словами, система GVS дасть змогу ідентифікувати викрадене зерно та зупиняти його незаконне транспортування.

Крім того, угода передбачає використання інноваційної бази даних Великої Британії, зокрема передові технології визначення місця вирощування допоможуть захистити інтереси українських фермерів і забезпечити прозорість ринку.