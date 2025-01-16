Британія допоможе Україні відстежувати вкрадене росією зерно

Велика Британія запустить нову схему перевірки зерна, яка допоможе ідентифікувати вкрадене росією зерно із тимчасово окупованих українських територій. Про це повідомляється на сайті британського уряду, пише Ліга.

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Що відомо

Велика Британія розробила нову схему після того, як Україна звернулася до G7 із проханням допомогти відстежити вкрадене зерно, яке потім перемарковується та продається росією.

Схема відстеження базується на новітніх наукових розробках, які можуть визначити місця вирощування та збирання зерна.

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«Великобританія розробила базу даних для підтримки зусиль України щодо відстеження та припинення крадіжок зерна з окупованих регіонів. Україна, країна, яка залишається великим постачальником сільськогосподарської продукції, має вирішальне значення для глобальної продовольчої безпеки», — йдеться у повідомленні уряду Великої Британії.