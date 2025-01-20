Компанія «Нова пошта» приєдналася до національної програми підтримки військовослужбовців у застосунку «Армія+». Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко у Facebook.
20 січня 2025, 15:33
Посилки військовим: «Нова пошта» доставлятиме вантаж у прифронтові регіони за одну гривню
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«Тепер у розділі „Плюси“ захисники і захисниці можуть надсилати та отримувати вантажі до 30 кг у прифронтових відділеннях всього за 1 гривню. А саме — у Сумській, Харківській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях», — пояснила вона.
Щоб скористатися послугою, необхідно згенерувати штрихкод у застосунку та показати його оператору відділення. За місяць можна використати до трьох штрихкодів.
Джерело: Мінфін
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