Долар падає перед інавгурацією Трампа

Долар США опустився у понеділок перед поверненням Дональда Трампа до Білого дому, а торговельні обсяги знизилися через свято у США. Про це пише investing.com.

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Долар

Індекс долара, який відстежує курс долара США до кошика з шести інших валют, торгувався зі зниженням на 0,17%, на позначці 109,16, все ще залишаючись поблизу більш ніж дворічного максимуму, відзначеного минулого тижня.

Долар набрав близько 4% з моменту листопадових президентських виборів у США, оскільки трейдери очікували, що політика Трампа буде інфляційною і вимагатиме високих процентних ставок протягом тривалого періоду.

У понеділок обсяги, ймовірно, знизяться через те, що ринки США будуть закриті у зв'язку зі святкуванням Дня Мартіна Лютера Кінга-молодшого, а також через те, що трейдери чекатимуть на промову Трампа з нагоди інавгурації наприкінці дня.

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Інвестори уважно стежать за тим, як Трамп готується розпочати свій другий президентський термін, після того, як майбутній президент повідомив, що планує підписати пакет розпоряджень у свій перший день.

«Фінансові ринки перебувають у напрузі», — йдеться в записці аналітиків ING.

EUR/USD зріс на 0,3% до 1,0313, але залишився поблизу дворічного мінімуму, досягнутого минулого тижня, на тлі побоювань з приводу торгової війни, після того, як голова Європейського центрального банку І заявила у вихідні, що торговий конфлікт «дуже ймовірний».