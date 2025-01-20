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20 січня 2025, 12:45

Oxfam закликала підвищити податки для найбагатших

Британська гуманітарна організація Oxfam попередила про формування у світі нової аристократії, де багатство і влада залишаються в руках обмеженого кола осіб. Про це йдеться у щорічній доповіді про багатство і бідність, опублікованій перед Всесвітнім економічним форумом у Давосі, який починається в понеділок, передає Ліга.

Британська гуманітарна організація Oxfam попередила про формування у світі нової аристократії, де багатство і влада залишаються в руках обмеженого кола осіб.
Фото Pixabay

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У 2024 році статки мільярдерів зросли на $2 трлн (близько $5,7 млрд на день), що втричі швидше, ніж попереднього року. Кількість мільярдерів зросла з 2565 до 2769 осіб, водночас рівень бідності у світі майже не змінився з 1990 року.

Організація попереджає: якщо поточні тенденції збережуться, протягом десятиліття у світі з'явиться щонайменше п'ять трильйонерів.

Здебільшого багатство мільярдерів походить не від власних заробітків, а від успадкування, монопольної влади або кланових зв'язків.

36% багатства мільярдерів є успадкованим, ці суми досягли рекордного рівня та продовжують зростати. Всі мільярдери молодші 30 років отримали свої статки у спадок.

«Формується нова аристократія через передання величезного багатства між поколіннями», — йдеться у звіті.

Oxfam закликає уряди зменшити нерівність та оподатковувати найбагатших.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
+15
Prya
Prya
20 січня 2025, 12:58
#
Скорее недовольных бедных погонят, пока что.
+
+30
Riojas
Riojas
20 січня 2025, 13:00
#
Какой-то бред если честно. Все топ миллиардеры создали свои предприятия (в основном это айти) с нуля, максимум просто из обеспеченной семьи. Может там у дикарей из нефтянки что-то по наследству передается. Кто мешает сделать свой OpenAI?
+
0
Exba
Exba
20 січня 2025, 13:35
#
Та да, какое то левое поветрие. А даже если и по наследству — так это норм, что люди ради будущих поколений стараются. Кто-то спускает наследство, а кто-то работает и приумножает
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0
neverice
neverice
20 січня 2025, 15:45
#
Ньюанс в тому, що від податків для найбагатших бідні не стають менш бідними. Податки йдуть в загальний бюджет країни, де перерозподіляються на купу різних видатків. Тобто — розмиваються. Так, частина з них може дійти до найбідніших, але якось глобально ситуацію це не змінить.
Суть проблеми найбагатших в тому, що вони занадто мало платять тим, чия праця робить їм статки. Це як податки навпаки — бідні заробляють для багатих і отримають за це лише невеликий процент з їх доходів.
Податки можуть це виправити лише в тому випадку, коли будуть йти на спец. рахунки, з яких буде виплачуватись «базовий дохід» всім іншим. Але це може дуже сильно стимулювати інфляцію.
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0
Riojas
Riojas
20 січня 2025, 16:04
#
Как по мне, UBI внесёт ещё большее неравенство. Общество будет поделено на получающих и, по той или иной причине, не получающих (например неграждан, мигрантов) Вот эти люди будут работать на самых паршивых работах и зарабатывать то, что люди высшего сорта будут получать бесплатно по праву гражданства. Ну им правильно заметили насчёт инфляции, дурных собирать мусор за идею нет, им надо платить и платить существенно выше UBI.
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