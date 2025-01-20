Британська гуманітарна організація Oxfam попередила про формування у світі нової аристократії, де багатство і влада залишаються в руках обмеженого кола осіб. Про це йдеться у щорічній доповіді про багатство і бідність, опублікованій перед Всесвітнім економічним форумом у Давосі, який починається в понеділок, передає Ліга.
Oxfam закликала підвищити податки для найбагатших
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У 2024 році статки мільярдерів зросли на $2 трлн (близько $5,7 млрд на день), що втричі швидше, ніж попереднього року. Кількість мільярдерів зросла з 2565 до 2769 осіб, водночас рівень бідності у світі майже не змінився з 1990 року.
Організація попереджає: якщо поточні тенденції збережуться, протягом десятиліття у світі з'явиться щонайменше п'ять трильйонерів.
Здебільшого багатство мільярдерів походить не від власних заробітків, а від успадкування, монопольної влади або кланових зв'язків.
36% багатства мільярдерів є успадкованим, ці суми досягли рекордного рівня та продовжують зростати. Всі мільярдери молодші 30 років отримали свої статки у спадок.
«Формується нова аристократія через передання величезного багатства між поколіннями», — йдеться у звіті.
Oxfam закликає уряди зменшити нерівність та оподатковувати найбагатших.
Коментарі - 5
Суть проблеми найбагатших в тому, що вони занадто мало платять тим, чия праця робить їм статки. Це як податки навпаки — бідні заробляють для багатих і отримають за це лише невеликий процент з їх доходів.
Податки можуть це виправити лише в тому випадку, коли будуть йти на спец. рахунки, з яких буде виплачуватись «базовий дохід» всім іншим. Але це може дуже сильно стимулювати інфляцію.