Світові пенсійні фонди повертаються на ринок криптовалют

Пенсійні фонди різних країн починають потроху інвестувати в біткоїн. Тобто навіть традиційно консервативні сфери фінансів вже не можуть ігнорувати такі активи. Особливо на фоні того, що новообраний президент США Дональд Трамп також запропонував свою криптовалюту, яка за день злетіла в ціні. Про це пише Financial Times.

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Деталі

Серед найбільших власників фондових ринків США, орієнтованих на криптовалюти, є пенсійні програми штатів Вісконсин і Мічиган. Деякі пенсійні фонди у Великій Британії та Австралії також нещодавно зробили невеликі інвестиції в біткойн через фонди чи деривативи.

Аналітики криптовалют прогнозують подальше подвоєння ціни цього року на тлі приходу про-криптовалютної адміністрації обраного президента США Дональда Трампа.

Метт Скотт, консультант компанії Mercer, яка надає поради пенсійним фондам у Великій Британії, зазначив: «Після дня виборів ми отримали шквал запитів — розпорядники фондів не хочуть залишатися осторонь, якщо на ринку з’явився гарячий актив, про який вони нічого не знають».

Зазначається, повернення пенсійних фондів до криптовалют відбулося після значних втрат під час кризи ринку два роки тому.