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19 січня 2025, 13:18

МВФ підвищив прогноз зростання світової економіки до 3,3% у 2025 році

Міжнародний валютний фонд заявив про стабільне зростання глобального ВВП, підвищивши очікування за цим показником до 3,3%. Про це повідомив головний економіст МВФ П'єр-Олів'є Горінчас під час презентації оновленого Огляду світової економіки, повідомляє Укрінформ.

Міжнародний валютний фонд заявив про стабільне зростання глобального ВВП, підвищивши очікування за цим показником до 3,3%.
Фото: depositphotos

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Прогноз МВФ

Прогноз на 2024 рік залишається стабільним — 3,3%.

«За нашими прогнозами, глобальне зростання залишається стабільним на рівні 3,3% цього і наступного року», — зазначив економіст.

Інфляція, за очікуваннями, знизиться до 4,2% цього року і 3,5% наступного, що свідчить про стабілізацію після кризових зсувів, спричинених пандемією та війною росії проти України.

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Оновлені показники демонструють дещо покращену динаміку зростання глобального ВВП порівняно з попередніми прогнозами, викладеними у WEO у жовтні минулого року. Тоді передбачалося, що 2025 року цей показник залишиться на рівні 3,2%.

Економіка США демонструє покращення та зростання там очікується на рівні 2,7%. У Єврозоні ситуація менш оптимістична — прогноз на 2025 рік знижений до 1% через низьку споживчу впевненість та високі ціни на енергоносії.

МВФ також зазначає вплив торгової невизначеності на зростання економіки Китаю.

Джерело: Мінфін
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