Північний апеляційний господарський суд 13 січня задовольнив позов Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у справі про 890,5 млн грн збитків банку «Демарк». Про це повідомляється на сайті ФГВФО.
Фонд гарантування відсудив 890 млн грн у пов'язаних осіб банку «Демарк»
►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Що відомо
«Відповідне рішення суд ухвалив у справі № 927/252/21, підтвердивши законність рішення суду першої інстанції, яким повністю задоволено вимоги Фонду», — йдеться в повідомленні.
На розгляді апеляційного суду перебуває ще один позов Фонду до пов'язаних осіб банку «Демарк» на суму 434,5 млн грн.
Нагадаємо
ПАТ «Банк «Демарк» було визнано неплатоспроможним рішенням НБУ і в ньому запроваджено тимчасову адміністрацію у вересні 2014 року.
Банк пояснював свої проблеми тим, що кілька його акціонерів утратили свій бізнес на території Донбасу та Криму.
До визнання неплатоспроможним, зазначають у ФГВФО, банк «Демарк» проводив ризиковану кредитну політику. Протягом 2008−2014 років були укладені десятки схожих між собою кредитних угод на загальну суму майже 1,3 млрд грн.
Коментарі