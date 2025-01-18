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18 січня 2025, 16:20

Фонд гарантування відсудив 890 млн грн у пов'язаних осіб банку «Демарк»

Північний апеляційний господарський суд 13 січня задовольнив позов Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у справі про 890,5 млн грн збитків банку «Демарк». Про це повідомляється на сайті ФГВФО.

Північний апеляційний господарський суд 13 січня задовольнив позов Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у справі про 890,5 млн грн збитків банку «Демарк».
Фото: priluki.info

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Що відомо

«Відповідне рішення суд ухвалив у справі № 927/252/21, підтвердивши законність рішення суду першої інстанції, яким повністю задоволено вимоги Фонду», — йдеться в повідомленні.

На розгляді апеляційного суду перебуває ще один позов Фонду до пов'язаних осіб банку «Демарк» на суму 434,5 млн грн.

Нагадаємо

ПАТ «Банк «Демарк» було визнано неплатоспроможним рішенням НБУ і в ньому запроваджено тимчасову адміністрацію у вересні 2014 року.

Банк пояснював свої проблеми тим, що кілька його акціонерів утратили свій бізнес на території Донбасу та Криму.

До визнання неплатоспроможним, зазначають у ФГВФО, банк «Демарк» проводив ризиковану кредитну політику. Протягом 2008−2014 років були укладені десятки схожих між собою кредитних угод на загальну суму майже 1,3 млрд грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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