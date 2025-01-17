Трамп планує зробити криптовалюти національним пріоритетом — Bloomberg

Дональд Трамп планує назвати криптовалюти національним імперативом або пріоритетом. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на людей, знайомих з питанням.

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У заяві сказано, що таке стратегічне формулювання призначене для керівництва державними установами в роботі з індустрією криптовалют. Крім того, при адміністрації Трампа планується створення консультативної ради з питань криптоактивів, яка буде відстоювати політичні пріоритети галузі, додали журналісти.

«Дональд Трамп планує випустити указ, який підніме криптовалюти до рівня політичних пріоритетів і надасть інсайдерам галузі право голосу в його адміністрації», — зазначили в Bloomberg.

Крім того, у повідомленні йдеться, що цей указ «ознаменує кардинальні зміни для криптовалют», які стали об'єктом розслідувань при адміністрації Джо Байдена.

Також відомо, що все ще обговорюється питання про включення в указ директиви про перегляд політики щодо цифрових активів всіма державними установами, і можливо, призупинення будь-яких судових процесів, пов’язаних з криптовалютами.

Проте у Bloomberg попередили, що указ, який може з’явитися вже 20 січня 2025 року, не є остаточним і може змінитися до того, як його оприлюднять.