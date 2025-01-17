В Італії правоохоронці виявили і наклали арешт на яхту преміумкласу вартістю 5,5 млн євро одного з керівників злочинної організації, яку очолював колишній голова Фонду держмайна України Дмитро Сенниченко. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
В Італії арештували елітну яхту фігуранта справи ексголови Фонду держмайна Сенниченка (фото)
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«В межах роботи спільної слідчої групи італійські правоохоронні органи арештували та вилучили вказане майно», — йдеться у повідомленні.
У НАБУ додали, що вживаються заходи щодо встановлення іншого майна учасників злочинної організації, а також їх розшуку та екстрадиції.
Раніше в межах діяльності спільної слідчої групи французькими правоохоронцями арештовано нерухомість підозрюваних у цій справі загальною вартістю 6,5 млн євро, а австрійськими правоохоронцями — елітні автівки та коштовності.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що Сенниченка підозрюють у тому, що він очолював злочинне угрупування, яке протягом 2019−2021 років заволоділо понад 500 млн грн коштів держпідприємств, серед яких найпотужніше хімічне підприємство України АТ «Одеський припортовий завод» та один з найбільших у світі виробників титанової сировини АТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія».
Також угрупування під керівництвом екскерівника ФДМУ звинувачують у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на понад 10 млрд грн.
Сенниченко обіймав посаду голови ФДМ з 19 вересня 2019 року. Заяву про звільнення за власним бажанням він написав 16 листопада 2021 року. Верховна Рада задовольнила її лише у лютому 2022 року.
За даними ЗМІ, одразу після свого звільнення Сенниченко виїхав до Іспанії, ще низка фігурантів справи мешкають в Австрії.
Коментарі - 9
Якщо заарештувати майно всіх корупціонерів України, продати на аукціонах та гроші направити в бюджет, то може виявитися, що в нас зовнішній борг значно зменшиться))
А где, вы «эксперты» были когда этот гражданин начал «восхождение»? Не слышу? Что, горлопанилили гасла?
Ну так и получите! А что там с бывшим директором НКРЕКП гр вовком? Что в розыске? А когда он выехал? А что там с «героем майдана» первым деректором АРМА? Что? Не слышу? Под «залогом в почти 500 млн… А никого из «экспертов» не интересует откуда у «героя майдана» эти деньги?
Все понятно!
…2016—2018 — директор з управління нерухомим майном та інфраструктурою в «Укрпошті», де також здійснював корпоратизацію та реформу державного підприємства. Зокрема, Укрпошта під його керівництвом першою серед державних підприємств запровадила процедуру передачі в оренду нерухомого майна через Prozorro.sale…
…Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав Сенниченка прикладом успішної боротьби з корупцією в України…
Оце потужно!!!
И единственное на чем это держится это на форумных горлопанах. гаслометах и блогеров всех мастей.
Ну, а периодически это «болото» разводят очередной «революцией» и «активистами».
А может расскажешь, как чиновники каждый год проходят атестацию по «рангу» и одновременно проверку на коррупционную составляющую и одновремено «раду доброчесности» ?
Нет, рассказа не будет? И никто не узнает как он проходил все эти «движухи».
Понятно — горлопан он и на финансовом форуме горлопан.