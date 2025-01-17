В Італії арештували елітну яхту фігуранта справи ексголови Фонду держмайна Сенниченка (фото)

В Італії правоохоронці виявили і наклали арешт на яхту преміумкласу вартістю 5,5 млн євро одного з керівників злочинної організації, яку очолював колишній голова Фонду держмайна України Дмитро Сенниченко. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

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«В межах роботи спільної слідчої групи італійські правоохоронні органи арештували та вилучили вказане майно», — йдеться у повідомленні.

У НАБУ додали, що вживаються заходи щодо встановлення іншого майна учасників злочинної організації, а також їх розшуку та екстрадиції.

Раніше в межах діяльності спільної слідчої групи французькими правоохоронцями арештовано нерухомість підозрюваних у цій справі загальною вартістю 6,5 млн євро, а австрійськими правоохоронцями — елітні автівки та коштовності.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Сенниченка підозрюють у тому, що він очолював злочинне угрупування, яке протягом 2019−2021 років заволоділо понад 500 млн грн коштів держпідприємств, серед яких найпотужніше хімічне підприємство України АТ «Одеський припортовий завод» та один з найбільших у світі виробників титанової сировини АТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія».

Також угрупування під керівництвом екскерівника ФДМУ звинувачують у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на понад 10 млрд грн.

Сенниченко обіймав посаду голови ФДМ з 19 вересня 2019 року. Заяву про звільнення за власним бажанням він написав 16 листопада 2021 року. Верховна Рада задовольнила її лише у лютому 2022 року.

За даними ЗМІ, одразу після свого звільнення Сенниченко виїхав до Іспанії, ще низка фігурантів справи мешкають в Австрії.