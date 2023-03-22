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22 березня 2023, 17:44 Читать на русском

Махінації на 500 млн: НАБУ повідомило про підозру ексголові Фонду держмайна Сенниченку (відео)

Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру колишньому голові Фонду державного майна Дмитру Сенниченку. Його вважають організатором злочинного угрупування, яке протягом 2019−2021 років заволоділо понад 500 млн грн державних підприємств, повідомили НАБУ та САП.

Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру колишньому голові Фонду державного майна Дмитру Сенниченку.
Фото: biz.liga.net

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Що відомо

Про підозру повідомили колишньому голові Фонду державного майна України, який очолював злочинне угрупування, що протягом 2019−2021 років заволоділо понад 500 мільйонів гривень коштів держпідприємств, серед яких найпотужніше хімічне підприємство України АТ «Одеський припортовий завод» та один з найбільших у світі виробників титанової сировини АТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія».

Зазначимо, у період з 2019 по 2021 рік посаду глави Фонду держмайна обіймав Дмитро Сенниченко.

Крім ексголови Фонду держмайна про підозру повідомлено ще 9 особам:

  • співорганізатору злочину — наближеній до голови ФДМУ особі;
  • раднику голови ФДМУ;
  • двом особам, які у різні періоди виконували обов’язки директора АТ «Одеський припортовий завод»;
  • в.о. керівника АТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія»;
  • двом власникам ТОВ — переможцю аукціону на «ОПЗ»;
  • двом особам — співучасникам злочину.

У період з листопада 2019 по березень 2020 року голова Фонду створив злочинну організацію. ЇЇ метою було встановлення контролю над найважливішими об'єктами управління ФДМУ у добувній, переробній, паливно-енергетичній та інших галузях економіки держави.

Злочинний план полягав у призначенні в органи управління державних підприємств лише керованих осіб, які б забезпечили реалізацію сировини, надання послуг та використання державних ресурсів виключно в інтересах членів злочинної організації.

Для цього контрольоване головою ФДМУ керівництво державних підприємств укладало відповідні договори із підконтрольними злочинцям компаніями на умовах, які не відповідали інтересам держави, однак дозволяли неправомірно збагатитись злочинцям.

Зокрема, для досягнення цілей цієї злочинної організації, Сенниченко забезпечив призначення в органи управління АТ «ОПЗ» підконтрольних йому осіб для заволодіння коштами АТ «ОПЗ» шляхом встановлення договірних відносин між «ОПЗ» та підконтрольною злочинній організації компанією на неконкурентних засадах щодо перероблювання давальницької сировини за заниженими цінами.

Таким чином при держаних підприємствах утворювались так звані «бек-офіси».

Внаслідок таких дій за період з травня 2020 по жовтень 2021 року АТ «ОПЗ» втратило фінансові ресурси та отримало збитки на суму 390 970 234 гривні.

Крім того, злочинна організація заволоділа коштами іншого державного підприємства — АТ «ОГХК» шляхом умисного укладення учасниками злочинної організації чотирьох контрактів із підконтрольною їм компанією нерезидентом та забезпечення відвантаження титанової сировини за заниженою вартістю.

Ці дії спричинили «ОГХК» збитків на суму 118 337 425 гривень.

У разі доведення вини підозрюваним загрожує до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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+15
Артем Сабуров
Артем Сабуров
22 березня 2023, 18:18
#
Попробуйте его с Женевы депортировать.
+
0
Navegantes
Navegantes
22 березня 2023, 18:36
#
Спочатку дають таким «Сеніченкам» мутити схеми на сотні млн, потім випускають закордон, а вже потім починаються заочні підозри. До ср@ки такі раки
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