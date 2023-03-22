Махінації на 500 млн: НАБУ повідомило про підозру ексголові Фонду держмайна Сенниченку (відео)

Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру колишньому голові Фонду державного майна Дмитру Сенниченку. Його вважають організатором злочинного угрупування, яке протягом 2019−2021 років заволоділо понад 500 млн грн державних підприємств, повідомили НАБУ та САП.

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Що відомо

Про підозру повідомили колишньому голові Фонду державного майна України, який очолював злочинне угрупування, що протягом 2019−2021 років заволоділо понад 500 мільйонів гривень коштів держпідприємств, серед яких найпотужніше хімічне підприємство України АТ «Одеський припортовий завод» та один з найбільших у світі виробників титанової сировини АТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія».

Зазначимо, у період з 2019 по 2021 рік посаду глави Фонду держмайна обіймав Дмитро Сенниченко.