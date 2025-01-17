В Україні ціни на тепличні помідори зросли на 10%

Скорочення пропозиції тепличних помідорів в Україні цього тижня дозволило продавцям підвищити відпускні ціни. Сьогодні томати гуртом пропонуються до продажу по 85−105 грн/кг ($2,01−2,48/кг), що в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня. Про це повідомляє EastFruit.

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Однак при цьому експерти зазначають, що більш суттєво підвищити ціни продавці не ризикують, враховуючи дуже слабкий попит з боку гуртових компаній, так і роздрібних мереж.

Зараз тепличні помідори в Україні вже реалізуються в середньому на 36% дорожче, ніж у середині січня 2024 року. Однак багато учасників ринку сходяться на думці, що така цінова ситуація в даному сегменті — це тимчасове явище.

Вони не виключають, що вже наступного тижня томати знову почнуть дешевшати після того, як нормалізуються постачання турецьких овочів на український ринок.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в Україні цього тижня відпускні ціни на моркву знизились в середньому на 10% і становлять 23−30 грн/кг.