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17 січня 2025, 12:42

В Україні знизився попит на нові бензинові авто

У 2024 році автопарк України поповнили 27,9 тис. нових авто з бензиновими двигунами, що на 2% менше, ніж у 2023 році. Про це повідомляє Укравтопром.

У 2024 році автопарк України поповнили 27,9 тис.
Фото: freepik.com

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Зазначається, що зменшилась і частка бензинових авто у загальних продажах нових легковиків. Якщо у 2023 році вони охоплювали 47% ринку нових авто, то зараз — 40%.

Найпопулярніші нові авто

До Топ-5 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ потрапили:

  • Mazda CX5 — 1738 од.;
  • KIA Sportage — 1582 од.;
  • Renault Duster — 1553 од.;
  • Skoda Octavia — 1278 од.;
  • Hyundai Tucson — 1210 од.

Водночас попит на імпортовані вживані авто з бензиновими ДВЗ збільшився на 9%, до 105,3 тис. од. Вони охопили 47% первісних продажів вживаних легковиків, проти 45% у 2023 році.

Вживані авто

Топ-5 імпортованих вживаних бензинових авто:

  • Volkswagen Golf — 7219 од.;
  • Audi Q5 — 4578 од.;
  • Volkswagen Tiguan — 4414 од.;
  • Nissan Rogue — 4042 од.;
  • Renault Megane — 3922 од.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Три літри
Три літри
17 січня 2025, 14:04
#
Ви їх під копірку можете штампуєте замінюючи назву двигуна?
+
0
bonv
bonv
17 січня 2025, 14:33
#
Б/у рулить:)
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