У 2024 році автопарк України поповнили 27,9 тис. нових авто з бензиновими двигунами, що на 2% менше, ніж у 2023 році. Про це повідомляє Укравтопром.
17 січня 2025, 12:42
В Україні знизився попит на нові бензинові авто
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Зазначається, що зменшилась і частка бензинових авто у загальних продажах нових легковиків. Якщо у 2023 році вони охоплювали 47% ринку нових авто, то зараз — 40%.
Найпопулярніші нові авто
До Топ-5 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ потрапили:
- Mazda CX5 — 1738 од.;
- KIA Sportage — 1582 од.;
- Renault Duster — 1553 од.;
- Skoda Octavia — 1278 од.;
- Hyundai Tucson — 1210 од.
Водночас попит на імпортовані вживані авто з бензиновими ДВЗ збільшився на 9%, до 105,3 тис. од. Вони охопили 47% первісних продажів вживаних легковиків, проти 45% у 2023 році.
Вживані авто
Топ-5 імпортованих вживаних бензинових авто:
- Volkswagen Golf — 7219 од.;
- Audi Q5 — 4578 од.;
- Volkswagen Tiguan — 4414 од.;
- Nissan Rogue — 4042 од.;
- Renault Megane — 3922 од.
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Джерело: Мінфін
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