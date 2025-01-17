Tether представила стейблкоїн USDT0, Трамп може створити нацрезерв у USDC, Solana та XRP: що нового

Tether представила стейблкоїн USDT0

Компанія Tether представила стейблкоїн під назвою USDT0. Він покликаний знизити бар'єри для транзакцій і сприяти об'єднанню ліквідності в різних мережах.

USDT0 — це омнічейн-стейблкоїн, створений на базі стандарту Omnichain Fungible Token (OFT) від протоколу LayerZero. Актив був розгорнутий у мережі Ink, розробленій, своєю чергою, на основі стека OP Stack, що робить її частиною екосистеми Optimism Superchain.

Мета створення USDT0 — об'єднання ліквідності в різних мережах. Девіз нового активу від Tether — «Ваш USDT, де завгодно».

Стейблкоїн буде доступний ексклюзивно на біржі Kraken, яка і є розробником Ink. Користувачі можуть вести взаєморозрахунки в цьому активі з 16 січня 2025 року.

У планах Tether — розширити підтримку USDT0 на мережі Berachain і MegaETH. Перше рішення являє собою EVM-блокчейн, побудований на базі Cosmos SDK і використовує консенсус Proof-of-Liquidity. Друге — повністю сумісна з EVM L2-мережа на базі Optimistic Rollups.

Coinbase запустила забезпечені біткоїном кредити через Morpho

Криптовалютна біржа Coinbase запустила нову послугу з надання забезпечених біткоїном кредитів через децентралізовану платформу Morpho на базі мережі Base.

Клієнти біржі можуть отримати кредити до $100 000 у стейблкоїнах USDC, використовуючи свої біткоїни на Coinbase як заставу.

За інформацією від криптосервісу, він надає інтерфейс для доступу до протоколу Morpho, але не управляє кредитами безпосередньо.

Цей продукт розширює фінансові можливості користувачів біржі у сфері децентралізованого фінансування (DeFi), зазначили в компанії.

Схема кредитування наступна:

клієнт Coinbase обирає ончейн-кредит;

заставні кошти у першій криптовалюті конвертуються у співвідношенні 1:1 в обгорнутий біткоїн від біржі (cbBTC) без комісії;

останній передається безплатно до протоколу Morpho для подальшої обробки;

після цього клієнт отримує кредит в USDC на свій рахунок Coinbase.

Відсоткові ставки за ончейн-кредитами є змінними та автоматично визначаються Morpho на основі ринкових умов, а графік погашення кредиту є гнучким, без мінімальних платежів або встановлених термінів, згідно з даними Coinbase.

Поки такі кредити доступні в США, за винятком Нью-Йорка. Також планується розширення на інші ринки.

Трамп може створити національний резерв у USDC, Solana та XRP — ЗМІ

Новообраний президент США Дональд Трамп провів зустріч із засновниками Circle, Solana і Ripple Labs і високо оцінив ідею створення стратегічного резерву на базі їхніх криптоактивів. Про це повідомляє New York Post з посиланням на свої джерела.

Цей резерв, за словами джерел, буде орієнтований на криптоактиви, випущені в США. Трамп поставився до ідеї прихильно. Передбачається, що резерв називатиметься America-first («Америка насамперед»).

Співрозмовники видання, які побажали зберегти анонімність, також висловили побоювання, що це може підірвати «легітимність зусиль із просування біткоїна», а також вплинути на рейтинги глави держави.

Нагадаємо, створення національного резерву в першій криптовалюті було однією з центральних обіцянок Трампа під час його кампанії. Серед інших заяв політика — звільнення голови Комісії з цінних паперів і бірж США Гері Генслера та помилування засновника маркетплейса Silk Road Росса Ульбріхта.

У статті NYP йдеться про те, що прихід до влади Трампа вже позитивно вплинув на криптоландшафт у США. У виданні зазначили, що деякі стартапи розглядають можливість повернутися на американський ринок або розширити свою діяльність на ньому.

Ймовірний глава Мінфіну США виступив проти CBDC

Номінант на посаду міністра фінансів США Скотт Бессент висловився проти впровадження CBDC (цифрова валюта центрального банку).

«Я не бачу сенсу для США мати цифрову валюту центрального банку. На мою думку, CBDC призначена для країн, у яких немає інших інвестиційних альтернатив», — заявив він на засіданні Сенату.

Бессент — співзасновник Key Square Capital Management і колишній інвестиційний директор Soros Capital Management Джорджа Сороса — один із передбачуваних прихильників криптовалют у майбутній президентській адміністрації.

Його позиція узгоджується з думками Дональда Трампа і низки інших американських політиків про недоцільність і потенційну шкоду впровадження цифрового долара.

У 2022 році ФРС представила звіт щодо перспектив і ризиків CBDC. Фахівці дійшли висновку, що подібний інструмент корисний у транскордонних платежах і може оптимізувати доступ до фінансових послуг, але не визнали запуск необхідним.

Ще у 2020 році голова ФРС Джером Пауелл підкреслив, що для США важливіше придумати правильний підхід до цифрового долара, ніж стати першою державою-емітентом CBDC.