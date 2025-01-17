Українці вже накопичили 1 мільярд за програмою «Національний кешбек»

За час дії програми «Національний кешбек» з початку вересня до середини січня українцям нараховано вже 1 мільярд гривень кешбеку за придбання товарів українського виробництва. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

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Зазначається, що з цієї суми майже 400 млн грн, накопичених за вересень-листопад, вже перераховано громадянам на картки для виплат. Кешбек, накопичений за грудень і січень, буде виплачено наприкінці лютого 2025 року.

На сьогодні активними користувачами програми є майже 4,7 млн громадян — вони вже активували в застосунку «Дія» картки для майбутніх виплат кешбеку.

Ключові цифри програми станом на 16 січня

1 млрд накопиченого кешбеку;

388,4 млн виплаченого кешбеку;

4,7 млн активних користувачів;

65% — жінки, 35% — чоловіки;

20 банків долучилися до програми;

1672 виробників;

кешбек доступний на 355 443 товарів.

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Програма «Національний кешбек»

Мета програми — підтримка українців і стимулювання попиту на товари місцевого виробництва. Держава нараховує 10% кешбеку за купівлю товарів українського виробництва. Максимальна сума кешбеку — 3 000 грн на місяць.

У програмі беруть участь провідні національні торговельні мережі, аптеки, автозаправні станції, а також значна кількість регіональних мереж і окремих магазинів.