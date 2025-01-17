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17 січня 2025, 9:33

У Податковій провели чергові звільнення

У Державній податковій службі України провели чергові кадрові зміни: звільнили деяких посадовців. Про це повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко.

У Державній податковій службі України провели чергові кадрові зміни: звільнили деяких посадовців.
Фото: gwaramedia.com

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Деталі

Під звільнення потрапили керівники двох регіональних управлінь — у місті Києві та у Черкаській області.

Крім них, було звільнено 5 керівників департаментів, зокрема:

  • директора департаменту трансфертного ціноутворення;
  • директора департаменту правового забезпечення;
  • директора департаменту податкового аудиту;
  • директора департаменту з питань запобігання та виявлення корупції;
  • директора департаменту економічного аналізу.

Нагадаємо

9 січня голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко ухвалив низку кадрових змін у центральному апараті ДПС.

Він звільнив директора Департаменту управління ризиками Марину Баряхтар, а також директора Департаменту контролю за підакцизними товарами Ігоря Чугуєва.

Крім того, він повідомив про звільнення керівників Одеського, Харківського, Дніпропетровського регіональних управлінь.

31 грудня 2024 року Кабінет міністрів призначив ексочільника Київської ОВА Руслана Кравченка головою Державної податкової служби.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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TAN72
TAN72
17 січня 2025, 9:55
#
Ничего нового,расставляет своих людей на места.
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