Кабмін призначив Руслана Кравченка головою Державної податкової служби України, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
1 січня 2025, 11:44
Державна податкова служба отримала нового очільника
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Деталі
Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 31 грудня.
Кравченко із квітня 2023 року обіймав посаду голови Київської обласної державної адміністрації.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2
також виконуємо план дій щодо членства в НАТО і ЄС — офіс генерального прокурора у ході службового розслідування не зміг підтвердити факт неправомірного отримання інвалідностей жодного з 67 прокурорів Хмельницької прокуратури, тож жодного з прокурорів не звільнили.