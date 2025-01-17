Офіційний курс: НБУ зміцнив гривню на 9 копійок

Національний банк України встановив на 17 січня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 42,1729 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 9 копійок.

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Валютний ринок

Нацбанк на 17 січня встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 43,32 грн (на 16 січня курс був встановлений на рівні 43,52 грн). Європейська валюта подешевшала на 20 копійок.

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