Офіційно: НБУ залишив курс гривні без змін

Національний банк України встановив на 16 січня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 42,2659 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ залишив на попередньому рівні курс гривні.

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Валютний ринок

Нацбанк на 16 січня встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 43,52 грн (на 15 січня курс був встановлений на рівні 43,32 грн). Європейська валюта подорожчала на 20 копійок.

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