Ціна токена XRP злетіла до 7-річного максимуму

Ціна токена XRP від Ripple Labs злетіла до 7-річного максимуму, оскільки оптимізм щодо регулювання, що формується, криптовалют пересилив побоювання, викликані останньою апеляцією, поданою до Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) США. Про це пише Cointelegraph.

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Зростання XRP

XRP зріс до найвищого рівня з січня 2018 року, вище $3 за токен. У моменті ціна підскакувала до $3,38 за штуку. За тиждень ціна криптовалюти піднялася більш як на 30%.

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Причина

Видання зазначає, що позитивом для XRP став термін закінчення, що наближається (15 січня), коли SEC могла подати апеляцію до суду у справі проти Ripple, а також сприятлива кон'юнктура на ринку у зв'язку зі швидкою інавгурацією Дональда Трампа, який виступає прихильником криптовалют.