ООН планує залучити понад $2,6 млрд для допомоги українцям у 2025 році — Шмигаль

ООН планує залучити понад $2,6 млрд для допомоги українцям 2025 року. Про це йдеться у повідомленні Урядового порталу.

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«ООН планує залучити понад $2,6 млрд для допомоги українцям у 2025 році. Це передбачає план, затверджений організацією. Обговорили його реалізацію із заступником Генсека ООН з гуманітарних питань, координатором надзвичайної допомоги Томом Флетчером і Верховним комісаром ООН у справах біженців Філіппо Гранді», — зазначив Шмигаль.

За його словами, йдеться про План гуманітарних потреб та реагування ООН в Україні у 2025 році.

Прем'єр наголосив, що партнерство між Україною та ООН і УВКБ розвивається.

«Дякую за підтримку та допомогу, яка надається українцям, постраждалим від війни», — додав він.

За даними Шмигаля, у 2024 році різними видами допомоги від ООН були охоплені 8,5 млн українців.