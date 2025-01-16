Ринок праці: в Мінекономіки назвали найзатребуваніші професії

Професії електромонтера, швачки, слюсаря-сантехніка та електрогазозварювальника зараз найзатребуваніші на ринку праці. Про це сказала заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна на регіональному форумі у Харкові «Підготовка фахівців у центрах профтехосвіти Держслужби зайнятості: навчання українців для потреб бізнесу», передає Укрінформ.

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«Найчастіше зараз роботодавці шукають працівників сфери послуг, а також водіїв і слюсарів, бо ці професії стали дефіцитними внаслідок мобілізації чоловіків.

Найдефіцитніші спеціалісти на ринку праці — резюме яких дуже рідко з’являються в публічному доступі, бо вони завжди зайняті, але їх постійно шукають — це електромонтер, швачка, слюсар-сантехнік, електрогазозварювальник. Це нам вказівка на те, кого ми маємо навчати", — сказала Бережна.

За її даними, у 2024 році за направленнями служби зайнятості навчалися чи перенавчалися трохи більше 41 тис. безробітних, із них 23 тис. — здобували фах саме у профтехцентрах служби.

Крім того, діють програми підвищення кваліфікації та перекваліфікації, які фінансуються країнами-партнерами, зокрема ReSkill UA, в рамках якої надається 30 тис. стипендії.

«Завдяки навчанню в центрах профтехосвіти служби зайнятості, інших навчальних закладах, ваучерам на навчання, програмам міжнародних партнерів торік ми сприяли перенавчанню загалом близько 100 тис. людей.

З одного боку, це мало, бо згідно з дослідженням Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи у нас 12,5 млн економічно неактивних громадян. Але ми маємо запропонувати ще більше опцій для того, щоб люди перенавчалися", — зауважила Бережна.

На її думку, потужності центрів профтехосвіти Держслужби зайнятості можна збільшити у п’ять разів.

Вона також повідомила, що нині 80% зареєстрованих у центрах зайнятості — жінки, і це є неабияким викликом. Крім того, зараз не працює стандартний механізм, коли роботодавець подає вакансію, а служба підбирає людей.

«Зараз роботодавцям потрібно запропонувати, наприклад, часткову компенсацію за оренду житла, можливо, сплатити повністю цю оренду, запропонувати соціальний пакет, страхування. Зараз „не працює“ просто зарплата, навіть 35 тис. грн особливо нікого не дивують», — переконана Жовтяк.

Залучення пенсіонерів

Керівник громадської організації «Асоціація приватних роботодавців» (Харків) Олександр Чумак зауважив, що в умовах гострої нестачі кадрів потрібно залучати пенсіонерів.

«Я вважаю, що нам потрібно повертати в економічно активне життя людей 60+. Чому? Тому що це люди з величезним досвідом. Якщо їх відповідно мотивувати, то вони будуть приходити працювати, вони матимуть додатковий дохід, і вони будуть навчати інших робітників тих навичок, які в них є», — зазначив Чумак.

Згідно з опитуванням, яке провела громадська організація, 56% харківських роботодавців зіткнулися з дефіцитом найманого персоналу.