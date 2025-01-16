У 2024 році український автопарк поповнили 73 тисячі авто з дизельними двигунами, що на 14% менше, ніж у попередньому році. Про це повідомляє Укравтопром.
16 січня 2025, 12:03
В Україні впав попит на дизельні авто
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Зазначається, що з 73 тис. авто: 17,8 тис. нових авто (+28%) та 55,2 тис. вживаних, ввезених з-за кордону (-22%).
Отже, на ринку нових легковиків дизельні авто охопили 25,6% продажів, проти 22,8% у 2023 році. Водночас серед ввезених вживаних легковиків частка дизельних машин становила 24,8%, проти 30% роком раніше.
Нові авто
П’ятірка лідерів моделей нових дизельних легковиків виглядає наступним чином:
- Renault Duster — 5246 авто;
- Volkswagen Touareg — 1217;
- Toyota Hilux — 1072;
- Peugeot Landtrek — 826;
- Skoda Kodiaq — 774.
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Вживані авто
Серед лідерів моделей імпортованих вживаних дизельних авто були:
- Renault Megane — 5021 авто;
- Skoda Octavia — 3924;
- Volkswagen Passat — 3731;
- Nissan Qashqai — 2943;
- Volkswagen Golf — 2050.
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Джерело: Мінфін
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