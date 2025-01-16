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16 січня 2025, 9:17

ЄС розмістив облігації на 11 млрд євро. Частину грошей отримає Україна

Європейська комісія розмістила два випуски облігацій на загальну суму 11 млрд євро. Залучені кошти будуть використані для фінансування політичних програм Євросоюзу, насамперед NextGenerationEU та підтримки України. Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

Європейська комісія розмістила два випуски облігацій на загальну суму 11 млрд євро.
Фото: depositphotos

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Деталі

У першій половині 2025 року Єврокомісія планує випустити облігацій на 90 млрд євро. Наступну емісію заплановано на кінець січня.

Читайте: ЄС розмістив облігації на суму 5 млрд євро. Частину коштів віддадуть Україні

Навіщо ЄС запозичує кошти

Єврокомісія запозичує кошти на міжнародних ринках капіталу від імені Європейського Союзу та розподіляє кошти державам-членам та третім країнам у рамках різних програм запозичень.

Запозичення ЄС гарантуються бюджетом ЄС, а внески до бюджету є безумовним юридичним зобов'язанням усіх держав-членів відповідно до договорів ЄС.

Із січня 2023 року Комісія випускає єдині облігації ЄС, а не облігації з окремим маркуванням окремих програм.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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