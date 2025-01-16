ЄС розмістив облігації на 11 млрд євро. Частину грошей отримає Україна

Європейська комісія розмістила два випуски облігацій на загальну суму 11 млрд євро . Залучені кошти будуть використані для фінансування політичних програм Євросоюзу, насамперед NextGenerationEU та підтримки України. Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

У першій половині 2025 року Єврокомісія планує випустити облігацій на 90 млрд євро. Наступну емісію заплановано на кінець січня.

Читайте: ЄС розмістив облігації на суму 5 млрд євро. Частину коштів віддадуть Україні

Навіщо ЄС запозичує кошти

Єврокомісія запозичує кошти на міжнародних ринках капіталу від імені Європейського Союзу та розподіляє кошти державам-членам та третім країнам у рамках різних програм запозичень.

Запозичення ЄС гарантуються бюджетом ЄС, а внески до бюджету є безумовним юридичним зобов'язанням усіх держав-членів відповідно до договорів ЄС.

Із січня 2023 року Комісія випускає єдині облігації ЄС, а не облігації з окремим маркуванням окремих програм.