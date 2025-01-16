Європейська комісія розмістила два випуски облігацій на загальну суму 11 млрд євро. Залучені кошти будуть використані для фінансування політичних програм Євросоюзу, насамперед NextGenerationEU та підтримки України. Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.
16 січня 2025, 9:17
ЄС розмістив облігації на 11 млрд євро. Частину грошей отримає Україна
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Деталі
У першій половині 2025 року Єврокомісія планує випустити облігацій на 90 млрд євро. Наступну емісію заплановано на кінець січня.
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Навіщо ЄС запозичує кошти
Єврокомісія запозичує кошти на міжнародних ринках капіталу від імені Європейського Союзу та розподіляє кошти державам-членам та третім країнам у рамках різних програм запозичень.
Запозичення ЄС гарантуються бюджетом ЄС, а внески до бюджету є безумовним юридичним зобов'язанням усіх держав-членів відповідно до договорів ЄС.
Із січня 2023 року Комісія випускає єдині облігації ЄС, а не облігації з окремим маркуванням окремих програм.
Джерело: Мінфін
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