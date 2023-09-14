ЄС розмістив облігації на суму 5 млрд євро. Частину коштів віддадуть Україні

Єврокомісія розмістила облігації від імені ЄС на суму 5 млрд євро . Частину залучених коштів за програмою Макрофінансова допомога+ буде спрямовано на макрофінансову допомогу Україні. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Єврокомісії.

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Розміщення облігацій

Попит на ці семирічні облігації під 3,125% перевищив пропозицію більш ніж у дев’ять разів. Інвестори розмістили заявки на 46 млрд євро.

У межах цієї програми Єврокомісія вже виділила Україні 12 млрд євро, ще 1,5 млрд заплановано на кінець вересня. Загалом у 2023 році Україна отримає 18 млрд євро.

Нагадаємо

Це вже дев’ятий випуск облігацій Єврокомісією цього року. У другій половині 2023 року Єврокомісія випустить облігації на загальну суму 40 млрд євро.