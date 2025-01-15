TSMC інвестує рекордні гроші в США та Японію в спробі віддалитись від Китаю

У 2024 році тайванські компанії інвестували рекордну суму грошей у США та Японію, тоді як показник для Китаю залишився незмінним, що свідчить про зрушення в ланцюгах постачання. Про це повідомляє Bloomberg.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій Тайваню у 2024 році сягнув 14,1 мільярда доларів, а загальний обсяг прямих іноземних інвестицій — $48,6 млрд, що є рекордними показниками.

Міністерство економіки пов'язало цей сплеск з інвестиціями Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. за кордоном, зокрема, у завод в Аризоні.

Витрати компаній на інвестиції в Японію, Канаду та Сінгапур також досягли рекордів. На противагу цьому, нові інвестиції в Китай зросли лише незначно — до $3,65 млрд минулого року. Вони склали лише 7,5% від загальних закордонних витрат компаній — найнижчий показник з 1991 року.

Читайте також: Прибутки TSMC зросли майже на 60% на тлі ажіотажу навколо штучного інтелекту

Ці цифри з'явилися на тлі того, що адміністрація Байдена пропонує таким фірмам, як TSMC, гранти та кредити для запуску виробництва в США з метою пожвавлення американського виробництва мікросхем. Іноземні технологічні компанії також перенесли деякі потужності за межі Китаю, оскільки технологічне суперництво з США загострилося.

Дочірня компанія тайванської фірми Hon Hai Precision Industry Co. оголосила в середу, що витратила $128 млн на купівлю землі в Каліфорнії. Тайванські компанії прагнуть інвестувати в США, щоб спробувати зменшити напруженість і запобігти запровадженню тарифів новою американською адміністрацією.