Прибуток TSMC зросли майже на 60% на тлі ажіотажу навколо штучного інтелекту

Очікується, що Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, головний світовий виробник передових мікросхем, що використовуються в сфері штучного інтелекту, повідомить про 58%-вий стрибок прибутку в четвертому кварталі через зростання попиту. Про це пише Reuters.

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Найбільший у світі контрактний виробник мікросхем, серед клієнтів якого Apple і Nvidia, отримав вигоду від мегатренду на штучний інтелект. Але тайванська компанія стикається з перешкодами, пов'язаними з обмеженнями на постачання технологій до Китаю з боку уряду США та невизначеністю щодо нової адміністрації обраного президента Дональда Трампа, яка погрожує запровадити широкі імпортні тарифи.

Згідно з прогнозом LSEG SmartEstimate, за квартал, що закінчився 31 грудня, TSMC отримає чистий прибуток у розмірі 377,95 млрд тайванських доларів (11,41 млрд доларів).

Ця оцінка порівнюється з чистим прибутком у четвертому кварталі 2023 року в розмірі 238,7 мільярда тайванських доларів.