Обсяг торгівлі NFT у 2024 році впав на 19%

Ринок незамінних токенів (NFT) у 2024 році пережив найгірший рік за обсягом торгів і продажів з 2020 року, пише Cointelegraph.

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Як змінилися обсяги торгівлі NFT

За даними аналітичної платформи блокчейну DappRadar, обсяги торгівлі NFT у 2024 році впали на 19% порівняно з 2023 роком, до $13,7 млрд. Кількість продажів NFT скоротилася на 18%, трохи менш як 50 млн.

У звіті DappRadar уточнюється, що ринок NFT продемонстрував сильну волатильність у 2024 році. Обсяги торгівлі в 1 кварталі показали зростання на 4% порівняно з 1 кварталом 2023 року до $5,3 млрд.

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Однак «імпульс був короткочасним», оскільки обсяги впали до $1,5 млрд у 3 кварталі і відновилися до $2,6 млрд у 4 кварталі.

2022 став для NFT найуспішнішим роком в історії. Тоді вони вперше вийшли на масовий ринок: обсяги торгів досягли $57,2 млрд, а кількість продажів на ринку досягла 121,7 млн грн.