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2 грудня 2024, 15:10

Місячний обсяг продажів у NFT-сегменті досяг $562 млн

За підсумками листопада 2024 року сегмент NFT зафіксував сумарний обсяг продажів у $562 млн, за даними платформи CryptoSlam. Показник зріс на 57,8% порівняно з попереднім звітним періодом, пише Incrypted.

За підсумками листопада 2024 року сегмент NFT зафіксував сумарний обсяг продажів у $562 млн, за даними платформи CryptoSlam.
Фото: depositphotos

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Обсяг торгів

Експерти зазначають, у жовтні 2024 року обсяг торгів невзаємозамінними токенами становив $356 млн. Водночас у листопаді кількість так званих «унікальних покупців і продавців» помітно скоротилася, хоча сумарний розмір продажів зріс.

Таким чином, обсяг торгів за минулий місяць став максимальним значенням із травня 2024 року, коли сегмент досяг позначки в $599 млн. Водночас аналітики підкреслюють, що ці показники все ще далекі від пікових значень за 2024 рік.

Вони мали на увазі березень поточного року, коли місячний обсяг продажів сягнув $1,6 млрд. Після цього рекорду відбулося семимісячне падіння, яке в підсумку досягло мінімальних значень із 2021 року.

Аналітики підкреслили, що значне зростання продажів і вартості показала також NFT-колекція Crypto Punks.

За даними платформи DefiLlama, 1 листопада мінімальна ціна токена з цього проєкту становила 26,3 ETH. Однак до кінця місяця показник досяг 39,7 ETH. На момент підготовки матеріалу цей обсяг активу оцінюється майже в $148 000.

Що стосується продажів, то за минулі 30 днів вони сягнули $49 млн. Місячний приріст склав понад 392%, зазначили аналітики. При цьому кількість продажів збільшилася на 213%, досягнувши позначки в 388 трансакцій.

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Джерело: Мінфін
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