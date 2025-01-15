SEC подала до суду на Ілона Маска

SEC (Комісія з цінних паперів в США) подала до суду на Ілона Маска, звинувативши його у несвоєчасному розкритті даних про бенефіціарне право власності на соцмережу Twitter (X). Про це пишуть на сайті courtlistener.

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Що відомо

Регулятор стверджує, що мільярдер почав скуповувати акції соцмережі на початку 2022 року та до 14 березня того ж року володів понад 5% випущених цінних паперів. У десятиденний термін (до 24 березня 2022 року) він повинен був повідомити Комісію про цей факт, проте подав відповідний звіт через 11 днів після встановленого терміну — 4 квітня 2022 року.

Згідно з висновками SEC, в результаті Маск продовжив «купувати акції за штучно заниженими цінами», витративши понад $500 млн, і при цьому недоплатив щонайменше $150 млн".

«У день подання звіту вартість цінних паперів Twitter зросла більш ніж на 27%, порівняно з ціною закриття попереднього дня», — зазначив регулятор.

Комісія зажадала від бізнесмена відшкодування суми «неправомірного збагачення» поряд із цивільним штрафом.

Реакція Маска

Маск відреагував на позов, назвавши SEC «організацією, що повністю розвалилася».

«Вони витрачають свій час на подібне л***, тоді як багато реальних злочинів залишаються безкарними», — написав він у X.

Адвоката мільярдера Алекс Спіро вважає, що дії Комісії є «визнанням того, що вони не можуть порушити справжню справу».

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