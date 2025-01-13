Найбільший пенсійний фонд Європи продав всі акції Tesla на $585 млн

Фонд Stichting Pensioenfonds ABP, який є найбільшим пенсійним фондом в Європі, продав всі свої акції Tesla на $585 млн через компенсацію Ілону Маску. Про це повідомляє Bloomberg.

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Фонд голосував проти компенсаційного пакета Маска, назвавши його «спірним та надзвичайно високим».

Нагадаємо, що ще у 2018 році Tesla ухвалила рішення компенсувати Ілону Маску за його роботу на посаді генерального директора у формі акцій компанії замість традиційної зарплати. Цей пакет став найбільшим в історії публічних компаній і передбачав винагороду до $55,8 млрд, якщо компанія досягне визначених показників.

Суд у США неодноразово скасовував це рішення.

Якщо компенсацію таки схвалять, це збільшить частку Маска в Tesla з менш ніж 13% до 20%.

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