XRP обійшов USDT за капіталізацією, TON готується до розширення в США: що нового на крипторинку

XRP увійшов до топ-3 криптоактивів за капіталізацією

Токен XRP підскочив у ціні на більш ніж 11% за останні 24 години і увійшов у топ-3 найбільших криптоактивів за показником капіталізації. При цьому XRP змістив стейблкоїн USDT. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

Капіталізація XRP зросла до $163 млрд. Курс активу наблизився до порога в $3, але не зміг перетнути його. Новий історичний максимум склав $2,87. На момент написання новини ціна XRP становить $2,85.

Ймовірним драйвером зростання активу є дедлайн на подання документів у судовому процесі за позовом Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) проти компанії Ripple Labs.

У серпні 2024 року суд зобов’язав фірму виплатити штраф у розмірі $125 млн. Однак SEC вимагала більшу суму — $2 млрд. У жовтні регулятор подав «заяву про попередню апеляцію» з метою оскаржити постанову.

За даними видання CryptoPotato, яке посилається на судові документи, SEC має подати вступну заяву до 15 січня 2025 року включно, інакше справу буде закрито.

У JPMorgan оцінили потенціал інвестицій в ETF на базі Solana і XRP у $14 мільярдів

Приплив в спотові ETF на базі Solana (SOL) і XRP у перші пів року можуть перевершити показник аналогічних Ethereum-фондів. Про це повідомляє Cointelegraph з посиланням на звіт JPMorgan.

Аналітики орієнтувалися на обсяги інвестицій, залучених у біржові продукти на базі першої та другої за капіталізацією криптовалют.

Запущені рік тому в США спотові біткоїн-ETF акумулювали загалом близько 6% ринкової пропозиції активу. Ethereum-фонди почали торгуватися в липні; під їхнім контролем перебуває приблизно 3% поточної емісії ефіру.

«Застосовуючи так звані „показники прийняття“, ми бачимо, що SOL залучає близько $3−6 млрд у чистих активах, а XRP збирає $4−8 млрд», — заявили фахівці JPMorgan.

Експерти банку зазначили, що нестабільний попит на альткоїни ускладнює прогнози щодо потенційного припливу у нові криптофонди.

«За винятком кількох основних токенів (BTC, ETH, SOL), епізодичний характер ринку криптовалют зумовлений мінливістю настрою інвесторів і новими модними монетами, які можуть привертати підвищену увагу протягом обмеженого часу», — підкреслили вони.

Терміни попереднього рішення Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) за заявками на Solana-ETF від VanEck, 21Shares, Canary, Bitwise і Grayscale спливають 23−25 січня.

На розгляді регулятора перебувають також форми від потенційних емітентів біржових XRP-продуктів, включно з Bitwise і 21Shares.

Uniswap уклала партнерство з Ledger

Розробники Uniswap Labs уклали партнерство з Ledger, у рамках якого власники апаратного гаманця отримають можливість «безшовного і некастодіального» обміну криптовалют на DEX.

«Тепер користувачі можуть обмінювати токени через протокол Uniswap, не залишаючи інтерфейсу Ledger Live, водночас зберігаючи повний контроль над своїми цифровими активами завдяки апаратним гаманцям Ledger, визнаним лідерами у своїй галузі», — йдеться у повідомленні.

Операційний директор Uniswap Labs Мері-Кетрін Лейдер у розмові з Cointelegraph зазначила, що інтеграція є частиною місії, яка передбачає «розблокування вартості через універсальний обмін і спрощення некастодіального користувацького досвіду».

Колега Лейдер — директор по роботі з клієнтами Ян Роджерс — підкреслив, що інтеграція усуває необхідність у «гарячих» гаманцях і посередниках.

Спочатку нова функціональність буде доступна тільки в десктопній версії та лише для Ethereum. Однак найближчими місяцями розробники обіцяють підтримку мобільних пристроїв і розширення спектра підтримуваних мереж.

TON готується до розширення в США

Команда блокчейну The Open Network (TON) готується до розширення в Сполучених Штатах Америки. Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що TON приваблює перспектива сприятливого регуляторного клімату за майбутньої адміністрації новообраного президента США Дональда Трампа.

Крім того, TON Foundation повідомила, що засновник інвестиційної компанії Kingsway Capital Мануель Стотц (Manuel Stotz) стане президентом організації в рамках нової стратегії, спрямованої на зростання в найбільшій економіці світу.

За словами Стотца, TON Foundation очікує, що «США невдовзі стануть глобальним криптохабом із чітким фокусом на інноваціях».