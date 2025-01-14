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14 січня 2025, 16:54

Іспанія хоче ввести 100% податок на нерухомість для покупців з-за меж ЄС

Влада Іспанії планує ввести 100%-й податок на нерухомість для покупців з країн, що не входять до Євросоюзу. Цей захід — частина представленого прем'єр-міністром Педро Санчесом плану, спрямованого на подолання житлової кризи та забезпечення доступності житла для місцевих жителів. Про це пише Ліга з посиланням на Financial Times.

Влада Іспанії планує ввести 100%-й податок на нерухомість для покупців з країн, що не входять до Євросоюзу.
Фото: depositphotos

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Деталі

Санчес сказав, що нерезиденти ЄС щорічно скуповують в Іспанії по 27 000 об'єктів житлової нерухомості, переважно «з метою спекуляції».

«Ми зіткнулися з серйозною проблемою з величезними соціальними та економічними наслідками, яка вимагає рішучої реакції», — заявив іспанський прем'єр.

Іспанія входить до числа європейських країн, де зростає суспільне невдоволення через труднощі з пошуком доступного житла для покупки чи оренди на тлі різкого зростання цін на нерухомість та суттєвого відставання нового будівництва від попиту.

Нерухомість у цій країні має високий попит серед людей, які купують житло для відпочинку або прагнуть переїхати в країну з теплішим кліматом.

Такі покупки вже оподатковуються низкою податків, розмір яких залежить від регіону, а також від того, відбувається угода на первинному чи вторинному ринку. Разом ці податки становлять від 7% до 12%.

Антоніо де ла Фуенте, керуючий директор групи з нерухомості Colliers, вважає, що пропозиція іспанського уряду навряд чи зменшить напругу на ринку житла. За його словами, 27 000 щорічних покупок нерухомості нерезидентами ЄС порівняно із загальним показником 26 млн будинків в Іспанії, — «це крапля в морі».

Інші запропоновані урядом заходи включають передачу новій державній компанії понад 3300 будинків та близько 200 га землі для будівництва соціального житла, посилення регулювання сезонної оренди, відновлення порожніх будівель, а також надання пільг домовласникам, які здають житло за доступними цінами.

Згідно з даними Асоціації реєстраторів Іспанії, лише в третьому кварталі 2024 року іноземці, включаючи громадян ЄС, придбали 24 700 об'єктів нерухомості в Іспанії, що становить 15% усіх покупок нерухомості в країні.

Найбільшою групою неіспанських покупців були британці, на яких припало 8,5% усіх іноземних угод. За ними йшли німці, потім марокканці, далі — поляки та італійці.

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Джерело: Мінфін
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