Кабмін вніс зміни до правил дорожнього руху в разі ДТП з двома авто

Кабінет Міністрів вніс зміни до правил дорожнього руху в разі настання контактної ДТП за участю двох авто. Про це повідомляє Укравтопром.

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Зазначається, що відтепер, згідно Постанови № 19, можна не інформувати поліцію у разі настання такої ДТП, якщо не було завдано шкоди життю та здоров’ю фізичних осіб.

Водії можуть спільно, без поліції, скласти для надання страховику повідомлення про ДТП у паперовій чи електронній формі.

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Після складення такого повідомлення водії транспортних засобів мають право залишити місце аварії та звільняються від обов’язку інформування відповідних підрозділів Нацполіції.

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