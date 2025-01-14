Кабінет Міністрів вніс зміни до правил дорожнього руху в разі настання контактної ДТП за участю двох авто. Про це повідомляє Укравтопром.
14 січня 2025, 14:23
Кабмін вніс зміни до правил дорожнього руху в разі ДТП з двома авто
►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
Зазначається, що відтепер, згідно Постанови № 19, можна не інформувати поліцію у разі настання такої ДТП, якщо не було завдано шкоди життю та здоров’ю фізичних осіб.
Водії можуть спільно, без поліції, скласти для надання страховику повідомлення про ДТП у паперовій чи електронній формі.
Читайте також: У «Дії» додали фото і відео порушення до штрафів автофіксації
Після складення такого повідомлення водії транспортних засобів мають право залишити місце аварії та звільняються від обов’язку інформування відповідних підрозділів Нацполіції.
Переваги оформлення полісу ОСЦПВ на «Мінфіні»
🎁 Збираємо, аналізуємо, і показуємо найвигідніші пропозиції
⏱️ Допомагаємо економити і гроші, і час
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі - 1