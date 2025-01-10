У «Дії» додали фото і відео порушення до штрафів автофіксації

У застосунку «Дія» додали фото та відео порушень правил дорожнього руху до штрафів автофіксації. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

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Раніше штрафи надходили лише з текстовими деталями, з зазначенням порушення, часу та місця. Тепер у застосунок додали ще й фото та відео

Оплатити штрафи можна за реквізитами картки, ApplePay чи GooglePay.

Де перевірити штрафи

Перевірити наявність штрафів також можна на вебпорталі МВС, порталі «Дія», Кабінеті водія, застосунках «Дія» та «Штрафи ПДР».

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