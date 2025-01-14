Прибутковість 40-річних облігацій Японії досягла рекордного рівня

Прибутковість 40-річних державних облігацій Японії досягла максимуму з моменту їх випуску на тлі глобального розпродажу боргів та очікування підвищення процентних ставок Банком Японії протягом найближчих місяців. Про це повідомляє Bloomberg.

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Як змінилася прибутковість

Прибутковість зросла на 3 базові пункти до 2,755%, що є найвищим показником з 2007 року. Прибутковість 20-річних облігацій також досягла максимуму із травня 2011 року.

У всьому світі прибутковості зростають на тлі побоювань щодо інфляції та збільшення бюджетних дефіцитів, а також сильної економічної статистики США, що змушує трейдерів переглядати очікування щодо зниження ставок ФРС.

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Інвестори очікують на можливе підвищення ставок Банку Японії, оскільки ринок оцінює ймовірність такого кроку в 60% наступного тижня і 83% до березня.

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