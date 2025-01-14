США переконують ЄС переказати $300 млрд росактивів на спецрахунок, щоб змусити рф до переговорів — CNN

Високопосадовці адміністрації президента США Джо Байдена працюють над тим, щоб переконати європейських партнерів підтримати ідею переведення близько $300 млрд російських коштів на новий ескроу-рахунок, який буде розблоковано лише в рамках мирної угоди. Про це повідомляє CNN.

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Ці кошти належать Центральному банку рф та були заморожені три роки тому після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Більша частина грошей все ще зберігається в європейських банках, хоча частина залишається в банках США.

Як повідомив CNN один із високопосадовців адміністрації, арешт активів означатиме просте послання Москві: «Якщо ви хочете повернути свої гроші, вам доведеться прийти і поговорити».

Високопоставлені посадовці Байдена тісно консультувалися щодо цієї ідеї з командою національної безпеки новообраного президента Дональда Трампа, включно з сенатором Марко Рубіо, призначеним його держсекретарем, і конгресменом Майком Уолцем, обраним на посаду радника з національної безпеки.

Команда Трампа, за словами людей, обізнаних з цим питанням, загалом підтримує цю стратегію, вважаючи, що конфісковані гроші можуть дати росії новий стимул сісти за стіл переговорів. При цьому Трамп хоче побачити швидке припинення війни, яка як він вважає вже надто затягнулася.

Європа не схвалює ідею

Європейці, однак, не дуже в захваті від цієї ідеї, вони висловили занепокоєння щодо порушення міжнародного права, якщо банки безпосередньо конфіскують російські гроші.

Понад рік офіційні особи США працювали над тим, щоб пом’якшити ці занепокоєння та знайти спосіб використати заморожені російські гроші таким чином, який міг би принести користь Україні.

В угоді, яка розглядалася як компроміс, минулого року країни «Великої сімки» (G7) погодилися використовувати відсотки, нараховані від заморожених інвестицій, які щороку приносять прибуток у розмірі близько $5 млрд, як кредит для України.

Отриманий кредит у розмірі $50 млрд буде погашений за рахунок прибутку від інвестицій протягом десяти років.

Оскільки до переходу влади у Вашингтоні залишаються лічені дні, європейці залишаються скептично налаштованими щодо конфіскації замороженої російської готівки, повідомили джерела CNN, що робить дуже малоймовірним, що будь-яка угода буде укладена до того, як Трамп вступить на посаду.

Високопоставлені чиновники США припустили, що Фрідріх Мерц, лідер німецької партії «Християнсько-демократичний союз», який готовий стати канцлером, відкритий до ідеї продовження цієї стратегії, але він ще не обійняв посаду.

Байден очікував обговорити це питання з лідерами Італії та президентом України Володимиром Зеленським під час зустрічі в Римі цього тижня, яку США скасували через масштабну пожежу в Лос-Анджелеса. Байден розмовляв по телефону із Зеленським минулої п’ятниці. Проте незрозуміло, чи порушувалася тема російських грошей.

Білий дім давно підтримує ідею використання заморожених російських активів у розмірі $300 млрд для фінансування реконструкції України. Під час останніх зустрічей Байден особисто порушував цю тему з лідерами G7, сказав представник Білого дому.