Нацбанк за 2024 рік отримав 457 мільйонів за кредитами рефінансування банків-банкрутів

Національний банк за 2024 рік отримав на погашення проблемної заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків 457 млн грн. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

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Надходження коштів

Найбільше коштів надійшло від реалізації в межах виконавчих проваджень заставленого нерухомого майна поручителів неплатоспроможних банків — 216,6 млн грн.

Крім того, заборгованість за наданими Нацбанком кредитами рефінансування погашено за рахунок:

звернення стягнення на нерухоме майно поручителів неплатоспроможних банків, яке не було реалізоване в межах виконавчих проваджень, шляхом набуття такого майна Нацбанком у власність — 105,9 млн грн;

реалізації заставлених неплатоспроможними банками майнових прав за кредитними договорами — 100,3 млн грн;

інших джерел погашення заборгованості — 34,2 млн грн.

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Нагадаємо

Починаючи з 2015 року, НБУ загалом повернув майже 20 млрд грн заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків.

Станом на 1 січня 2025 року її залишок становить 36,7 млрд грн.